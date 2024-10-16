Previsioni meteo per giovedí 17 ottobre

Bollettino metereologico di Viterbo, Lazio e resto dItalia

16/10/2024 - 14:09



Viterbo

Nuvolosità in transito e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora in serata e nottata con piogge e acquazzoni anche a carattere di temporale. Temperature comprese tra +16°C e +24°C.

Lazio

Tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito alternata a schiarite, sia al mattino che al pomeriggio. Progressivo peggioramento del tempo con piogge dalla serata, possibili temporali nella notte.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, asciutto altrove. Al pomeriggio attese piogge più intense specie sulla Liguria. In serata maltempo in estensione sulle altre regioni, con fenomeni a carattere temporalesco su Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi, con isolati piovaschi sulle coste della Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con piogge che insistono sulla Toscana. In serata e in nottata è atteso il transito di una linea temporalesca da ovest verso est, con fenomeni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli a tratti coperti con precipitazioni sparse sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali con ancora maltempo diffuso sulla Sardegna. In serata ancora tempo asciutto con nuvolosità in prevalenza irregolare ed ampie schiarite sulla Sardegna.

Temperature minime in rialzo. Massime stabili o in lieve calo sulle isole, stazionarie o in aumento altrove.

VITERBO



Nuvolosità in transito e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora in serata e nottata con piogge e acquazzoni anche a carattere di temporale. Temperature comprese tra +16°C e +24°C.

LAZIO



Tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito alternata a schiarite, sia al mattino che al pomeriggio. Progressivo peggioramento del tempo con piogge dalla serata, possibili temporali nella notte.



NAZIONALE

AL NORD



Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, asciutto altrove. Al pomeriggio attese piogge più intense specie sulla Liguria. In serata maltempo in estensione sulle altre regioni, con fenomeni a carattere temporalesco su Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna.

AL CENTRO



Al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi, con isolati piovaschi sulle coste della Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con piogge che insistono sulla Toscana. In serata e in nottata è atteso il transito di una linea temporalesca da ovest verso est, con fenomeni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli a tratti coperti con precipitazioni sparse sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali con ancora maltempo diffuso sulla Sardegna. In serata ancora tempo asciutto con nuvolosità in prevalenza irregolare ed ampie schiarite sulla Sardegna.

Temperature minime in rialzo. Massime stabili o in lieve calo sulle isole, stazionarie o in aumento altrove.