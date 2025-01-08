Previsioni meteo per giovedì 9 gennaio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

08/01/2025 - 16:28



VITERBO

Molte nuvole in transito nel corso della giornata con possibilità di deboli piogge intermittenti sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo più asciutto ma sempre con cieli nuvolosi. Temperature comprese tra +9°C e +13°C.

LAZIO

Tempo instabile nel corso della giornata su tutta la regione con molte nuvole in transito associate a piogge sparse, specie sulle zone centro-settentrionali. In serata e nottata tempo più asciutto ma sempre con molti addensamenti.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino precipitazioni sparse, più intense tra Triveneto, Liguria di Levante ed Emilia Romagna; neve dai 1400-1600 metri sulle Alpi. Al pomeriggio tempo in generale miglioramento, con residue precipitazioni sul Friuli-Venezia Giulia; coperto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità compatta ovunque.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti su tutti i settori con deboli piogge sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio ancora qualche fenomeno tra Lazio e Toscana, generalmente di debole intensità; variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata condizioni meteo stabili con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti tra Campania, Molise e Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio deboli piogge in transito tra Campania, Basilicata e Puglia; nuvolosità in aumento su tutti i settori. In serata ancora maltempo su Cilento, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; migliora nella notte con addensamenti più compatti sulle coste Tirreniche.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo.