Previsioni meteo per giovedì 8 ottobre

Bollettino meterologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

07/10/2020 - 10:19



VITERBO

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto.Temperature comprese tra +9°C e +21°C.

LAZIO

Giornata all'insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutto il Lazio.

AL NORD

Giornata con prevalenza di sole al nord Italia ad eccezione di locali foschie in Pianura Padana e qualche nube sulle Alpi. Nel corso della giornata non sono previste particolari variazioni delle condizioni meteo. Anche in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto.

AL CENTRO

Tempo stabile sulle regioni centrali, nuvolosità irregolare sui versanti Adriatici nelle prime ore del mattino. Giornata nel complesso serena senza fenomeni di rilievo. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino transito di nubi irregolari sulle zone Tirreniche del meridione. Sereno su Puglia e Sardegna orientale. Nel pomeriggio sole pieno su tutti i settori, fino al termine della giornata. Locali addensamenti tra Calabria e Sicilia nella notte. Temperature in lieve diminuzione da nord a sud www.centrometeoitaliano.it