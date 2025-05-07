Previsioni meteo per giovedì 8 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

07/05/2025 - 11:56



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +8°C e +17°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo isolati acquazzoni sui rilievi interni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità a tratti compatta specie sulle regioni di nord-est con piogge sparse; al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con piogge e temporali sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata fenomeni che insistono su Alpi e Prealpi, con neve in calo nella notte fin verso i 1800 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare sulla Toscana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locale instabilità lungo i settori Appenninici, nessuna variazione altrove. In serata tempo nuovamente asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi in transito tra Puglia, Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locali piovaschi in Molise, poche variazioni sul resto dei settori. In serata e in nottata nuvolosità in progressivo aumento specie tra Calabria e Sicilia, su quest'ultima con deboli precipitazioni a partire dai settori occidentali.

Temperature minime in calo al centro-nord e sulla Sardegna, stabili o in rialzo al sud; massime in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, in diminuzione altrove.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos