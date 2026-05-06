Previsioni meteo per giovedì 7 maggio

Temperature comprese tra +11°C e +21°C

06/05/2026 - 10:09



Viterbo

Al mattino nuvolosità irregolare con tempo asciutto. Al pomeriggio cieli parzialmente nuvolosi senza precipitazioni significative. In serata aumento delle nubi con basso rischio di pioggia; nella notte possibili deboli piovaschi. Temperature comprese tra +11°C e +21°C.

Lazio

Al mattino nuvolosità variabile su tutti i settori ma con tempo generalmente asciutto. Al pomeriggio ancora molte nubi in transito senza fenomeni diffusi. In serata aumento della nuvolosità, con possibilità di deboli piogge isolate tra zone interne e sud della regione; nella notte residui piovaschi sparsi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente coperti con qualche piovasco tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini e sulla Liguria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata attesi cieli coperti ovunque con ancora qualche piovasco sulle regioni del medio Adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con locali piogge sulla Puglia. Al pomeriggio tempo più asciutto con qualche pioggia sulla Sardegna. In serata e in nottata molte nubi in transito con un graduale peggioramento a partire da Sicilia, Calabria e Basilicata. Temperature minime in calo al centro-nord e sulla Sardegna, stabili o in rialzo al sud. Massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.