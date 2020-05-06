Viterbo
Sole prevalente sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di tempo stabile con ampie schiarite... Temperature comprese tra +7°C e +21°C.
Lazio
Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su gran parte della regione, locali addensamenti sui settori meridionali; in serata il tempo sarà asciutto con cieli generalmente sereni.
Al Nord
Cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l'arco della giornata, maggiori addensamenti sul Piemonte nelle prime ore del mattino
Al Centro
Bel tempo e sole prevalente sia nelle ore mattutine che al pomeriggio e in serata con poche nubi sui rilievi e ampie schiarite ovunque.
Al Sud e sulle Isole
Clima sostanzialmente stabile e asciutto sia sulle aree peninsulari che sulle isole maggiori con locali addensamenti al pomeriggio sulla Sicilia ma senza fenomeni.
Temperature stazionarie o in leggero aumento
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