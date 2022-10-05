Viterbo
Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità alta in transito. Temperature comprese tra +13°C e +25°C.
Lazio
Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Qualche addensamento alto in transito dalla serata ma sempre con tempo asciutto su tutti i settori.
Nazionale
AL NORD
Al mattino prevalenza di cieli sereni, nubi basse sulle coste del Triveneto. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL CENTRO
Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio atteso un transito di velature tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alta su tutti i settori.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio velature in estensione su tutte le regioni, ma senza fenomeni associati. In serata non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo, con ancora stabilità diffusa e cieli poco nuvolosi.
Temperature minime generalmente stazionarie; massime in lieve aumento al nord, senza particolari variazioni al centro-sud.