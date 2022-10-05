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Previsioni meteo per giovedì 6 ottobre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
05/10/2022 - 12:24

Viterbo

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità alta in transito. Temperature comprese tra +13°C e +25°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Qualche addensamento alto in transito dalla serata ma sempre con tempo asciutto su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Al mattino prevalenza di cieli sereni, nubi basse sulle coste del Triveneto. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio atteso un transito di velature tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alta su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio velature in estensione su tutte le regioni, ma senza fenomeni associati. In serata non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo, con ancora stabilità diffusa e cieli poco nuvolosi.

Temperature minime generalmente stazionarie; massime in lieve aumento al nord, senza particolari variazioni al centro-sud.

www.centrometeoitaliano.it




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