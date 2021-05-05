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Previsioni meteo per giovedì 6 maggio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
05/05/2021 - 09:56

VITERBO - Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, ma con tempo asciutto; sole prevalente nel corso delle ore pomeridiane. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +9°C e +19°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile nella giornata con molte nubi irregolari al mattino, ampi spazi di sereno nel pomeriggio su tutto il territorio. In serata il tempo si manterrà asciutto con qualche nube sparsa.




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