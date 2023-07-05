Previsioni meteo per giovedì 6 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

05/07/2023 - 13:29



Viterbo

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con nubi sparse e schiarite. Nessuna variazione in serata e nottata con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +15°C e +32°C.

Lazio

Tempo asciutto al mattino su tutta la regione con nubi sparse e schiarite. Poche variazioni al pomeriggio con tempo per lo più stabile ovunque, isolati fenomeni solo sui settori al confine con l'Abruzzo. In serata e nottata ampie schiarite ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino precipitazioni sparse su Lombardia, delta del Po e Triveneto; poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità sui rilievi, con fenomeni anche intensi sulle Alpi centro-orientali; nessuna variazione sulle altre regioni. In serata tempo in graduale miglioramento con residue piogge tra Piemonte e Lombardia.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi in Appennino tra Umbria, Marche e Abruzzo, soleggiato altrove. In serata di nuovo tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni meteo stabili al mattino con qualche innocuo addensamento sui settori Tirrenici; al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata ancora stabilità diffusa, con velature in transito attese sulla Sardegna.

Temperature minime stazionarie; massime in rialzo al sud, stabili o in calo al centro-nord.

www.centrometeoitaliano.it