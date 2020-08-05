VITERBO - Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino, nubi in generale aumento nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni. Temperature comprese tra +15°C e +31°C.
Lazio
Ampi spazi di sereno al mattino su tutto il Lazio, nuvolosità in aumento al pomeriggio con locali temporali sulle zone interne dei settori centro-meridionali. Tempo asciutto in serata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, residue piogge sul Frusinate.
AL NORD
Prime ore del mattino con residue piogge sulla bassa Romagna, aumento dell'instabilità al pomeriggio sui rilievi alpini orientali con possibilità di acquazzoni o temporali sparsi. Generale miglioramento in serata, asciutto altrove.
AL CENTRO
Instabilità ad inizio giornata sulle regioni adriatiche con possibilità di locali piogge, molte nubi al pomeriggio sui rilievi tra Lazio e Abruzzo e brevi temporali associati. In serata si rinnovano possibili piogge sulle coste pescaresi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Un'altra giornata caratterizzata dal maltempo specie tra pomeriggio e sera su praticamente tutte le regioni peninsulari ad eccetto del Molise, più stabile sulle Isole ma con possibilità di brevi acquazzoni anche sulla Sicilia occidentale.
Temperature minime e massime in calo al Sud, mentre al centro-nord sono attese in lieve ripresa.
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