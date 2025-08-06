Previsioni meteo per giovedì 7 agosto 2025

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

06/08/2025 - 16:21



VITERBO

Cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della giornata con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +17°C e +32°C.

LAZIO

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli per lo più sereni. Qualche addensamento in sviluppo al pomeriggio sui rilievi ma senza fenomeni associati, sole prevalente altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo con tempo stabile e prevalenza di cieli sereni ovunque.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio qualche nube tra Puglia, Basilicata e Calabria ma senza fenomeni di rilievo associati, ancora soleggiato sulle altre regioni. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo da Nord a Sud.