Previsioni meteo per giovedì 5 marzo

Temperature comprese tra +6°C e +17°C

04/03/2026 - 11:02



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature comprese tra +6°C e +17°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nubi basse lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio stabilità prevalente con ancora cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile, senza particolari cambiamenti.

AL CENTRO

Al mattino ampie schiarite sulle regioni Tirreniche, nubi basse lungo le coste Adriatiche. Al pomeriggio qualche velatura in transito tra Lazio e Toscana, tempo invariato altrove. In serata e in nottata ancora tempo asciutto con nuvolosità in progressivo aumento.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino aperture lungo le coste Tirreniche; nubi basse tra Molise e Puglia. Al pomeriggio nuvolosità compatta in transito sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata attese deboli precipitazioni sulla Sardegna, stabile ma con molte nubi altrove.

Temperature minime stabili o in diminuzione; massime stabili o in rialzo al centro-nord, stazionarie o in lieve calo al sud.