Previsioni meteo per giovedì 5 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

04/06/2025 - 11:43



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +14°C e +27°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per addensamenti in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse tra Liguria e Lombardia, più coperto tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Alpi e Prealpi, con fenomeni intensi sul Triveneto; stabile altrove. In serata tempo nuovamente stabile con residue precipitazioni sul Piemonte, con cieli sereni o poco nuvolosi in prevalenza.

AL CENTRO

Al mattino velature in transito su gran parte delle regioni centrali. Al pomeriggio nuvolosità irregolare sulle coste Tirreniche, invariato altrove. In serata e in nottata cieli in prevalenza sereni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati; qualche addensamento sulla Sardegna. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle zone interne della Sardegna, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento da nord a sud.

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Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos