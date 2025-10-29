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Previsioni meteo per giovedì 30 ottobre
Temperature comprese tra +12°C e +21°C
29/10/2025 - 10:53

Viterbo

Mattinata con cielo nuvoloso e locali piovaschi. Al pomeriggio nuvolosità diffusa ma tempo in prevalenza asciutto. In serata deboli piogge in arrivo da sud-ovest.

Temperature comprese tra +12°C e +21°C.

Lazio

Al mattino cielo nuvoloso con isolati piovaschi, specie su coste e settori settentrionali. Al pomeriggio tempo coperto ma asciutto. In serata piogge sparse in arrivo, più frequenti tra Viterbese e alta provincia di Roma.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino piogge sparse sulle regioni di nord-ovest, più intense su Liguria ed Appennino settentrionale. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con precipitazioni generalmente più deboli. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse su Liguria Emilia Romagna e Triveneto.

AL CENTRO

Al mattino coperto su tutti i settori con acquazzoni e temporali specie sulla Toscana. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse sulle regioni Tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo uggioso con molte nubi in transito. Al pomeriggio poche variazioni con molte piogge attese sulla Sardegna. In serata atteso un peggioramento delle condizioni meteo anche sulla Sicilia; precipitazioni nella notte anche su Calabria Ionica e Campania.

Temperature minime in aumento; massime in calo al centro e sulla Sardegna, stabili o in rialzo altrove.




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