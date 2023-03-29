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Previsioni meteo per giovedì 30 marzo
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
29/03/2023 - 13:11

Viterbo

Nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo asciutto. Nessuna variazione nelle ore serali con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +5°C e +16°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione dove avremo però nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con addensamenti sparsi e spazi di sereno.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio isolate piogge sulle Alpi di nord-ovest, nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni sul Trentino. Neve sulle Alpi oltre i 2000 metri. Asciutto altrove con nuvolosità in progressivo aumento

AL CENTRO

Al mattino velature in transito su tutti i settori. Al pomeriggio non sono attese variazioni delle condizioni meteo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio soleggiato solo sulla Sicilia, poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità alta ancora in transito.

Temperature minime in aumento; massime in aumento al centro-sud, stazionarie o in lieve calo al nord.

www.centrometeoitaliano.it




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