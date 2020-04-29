Previsioni meteo per giovedì 30 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

29/04/2020 - 10:08



Viterbo

Tempo stabile con qualche nube sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; il tempo si manterrà stabile anche in serata sempre con molte nubi. Temperature comprese tra +7°C e +19°C.

Lazio

Tempo generalmente asciutto nel corso della giornata con addensamenti sparsi su gran parte della regione, maggiori schiarite al pomeriggio lungo la costa. In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Nazionale

Molte nubi al primo mattino con locali piogge al Nord Ovest di debole o moderata intensità. Al pomeriggio e in serata condizioni di maltempo diffuso su quasi tutte le regioni con temporali localmente di forte intensità.

Innocua nuvolosità in transito si alternerà ad ampie schiarite per tutto l'arco della giornata, possibilità di locali piogge soltanto sui settori dell'alto Tirreno.

Tempo sostanzialmente stabile e asciutto su tutte le regioni ma con nubi in aumento nella seconda parte della giornata.

Temperature minime e massime attese in lieve calo.

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