Previsioni meteo per giovedì 3 Marzo

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

02/03/2022 - 09:44



Viterbo

Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente nuvolosi nelle ore mattutine e pomeridiane; in serata non si attendono variazioni Temperature comprese tra +1°C e +10°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile nella giornata con molte nubi anche compatte al mattino e al pomeriggio su tutto il Lazio; in serata il tempo si manterrà prevalentemente asciutto sulle coste e sui settori interni sempre con molte nubi sparse.

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare sull'Emilia Romagna, deboli piogge solo sulla Liguria; ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora isolate precipitazioni sulla Liguria di levante. In serata attese piogge su Emilia Romagna e Liguria; neve sulle Alpi orientali dai 1000 metri, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo del tutto asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, eccetto locali pioviggini sulle coste della Toscana. In serata ancora tempo stabile con cieli a tratti nuvolosi; peggiora nella notte con precipitazioni su Marche, Umbria e Toscana e neve in Appennino oltre i 900 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge solo sulla Sardegna. Al pomeriggio persistono i fenomeni sui medesimi settori, nessuna variazione prevista altrove. In serata ancora cieli coperti su tutti i settori, con precipitazioni attese su coste di Campania e Sicilia, migliora sulla Sardegna.

Temperature minime e massime stabili o in aumento su tutti i settori.