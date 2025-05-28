Previsioni Meteo per giovedì 29 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

28/05/2025 - 11:30



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature comprese tra +12°C e +25°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo isolati fenomeni in sviluppo sui settori meridionali. In serata e nottata ancora tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Condizioni di tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione attesa nelle ore serali con tempo asciutto e ampie schiarite.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro, salvo residue piogge sull'Abruzzo. Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, isolati acquazzoni in sviluppo sul Lazio. In serata e nottata tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità in transito al mattino sulle regioni Peninsulari del Sud con piogge e acquazzoni sparsi, specie sui settori adriatici, più asciutto sulle Isole Maggiori. Nel pomeriggio tempo in graduale miglioramento salvo residue precipitazioni sulla Calabria. Ampie schiarite ovunque dalla serata.

Temperature minime in generale rialzo, massime in lieve calo su medio adriatico e Sud, in aumento altrove.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos