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Previsioni meteo per giovedì 29 giugno
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
28/06/2023 - 12:38

Viterbo

Sereno al mattino. Al pomeriggio instabilità in aumento con isolati rovesci. In serata tempo nuovamente asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +16°C e +29°C.

Lazio

Cieli sereni al mattino; al pomeriggio instabilità su Appennini e Pre-appennini, sereno sulla costa. In serata atteso un miglioramento delle condizioni meteo con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale 

AL NORD

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi, con isolati piovaschi tra Piemonte e Liguria. Al pomeriggio ancora deboli precipitazioni, sulle Alpi occidentali; variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni di nord-ovest, con fenomeni in transito verso Lombardia ed Emilia Romagna nella notte.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità su Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche a ridosso dei settori Appenninici, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati, qualche addensamento su Puglia, Molise e Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, eccetto isolati piovaschi sulle zone interne della Sardegna. In serata ancora tempo stabile su tutti i settori, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in calo al centro-nord, in lieve aumento al sud. Massime in aumento al nord e sulle Isole Maggiori, in lieve diminuzione altrove.

www.centrometeoitaliano.it




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