Viterbo
Sereno al mattino. Al pomeriggio instabilità in aumento con isolati rovesci. In serata tempo nuovamente asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +16°C e +29°C.
Lazio
Cieli sereni al mattino; al pomeriggio instabilità su Appennini e Pre-appennini, sereno sulla costa. In serata atteso un miglioramento delle condizioni meteo con cieli sereni o poco nuvolosi.
Nazionale
AL NORD
Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi, con isolati piovaschi tra Piemonte e Liguria. Al pomeriggio ancora deboli precipitazioni, sulle Alpi occidentali; variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni di nord-ovest, con fenomeni in transito verso Lombardia ed Emilia Romagna nella notte.
AL CENTRO
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità su Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche a ridosso dei settori Appenninici, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino prevalenza di cieli soleggiati, qualche addensamento su Puglia, Molise e Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, eccetto isolati piovaschi sulle zone interne della Sardegna. In serata ancora tempo stabile su tutti i settori, con cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime stabili o in calo al centro-nord, in lieve aumento al sud. Massime in aumento al nord e sulle Isole Maggiori, in lieve diminuzione altrove.