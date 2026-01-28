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Previsioni meteo per giovedì 29 gennaio
Temperature comprese tra +6°C e +9°C
28/01/2026 - 11:32

Viterbo

Nuvolosità e schiarite al mattino ma con tempo asciutto. Poche variazioni nel pomeriggio con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +6°C e +9°C.

 

Lazio

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata su tutta la regione con possibilità di locali acquazzoni specie sui settori interni. Neve oltre i 1000-1100 metri. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza coperti; neve sulle Alpi orientali dai 900 metri. Al pomeriggio maggiori schiarite a nord-ovest; residue precipitazioni tra Trentino e Triveneto, con nevicate dai 1000 metri. In serata nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori; nella notte attese nubi basse in formazione lungo la Pianura Padana.

 

AL CENTRO

Al mattino cieli a tratti coperti con qualche precipitazione sull'alta Toscana. Al pomeriggio fenomeni sparsi anche su Lazio, Marche e Abruzzo, con neve dai 1300 metri circa in Appennino. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento con ampie schiarite ovunque.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli in prevalenza coperti con precipitazioni diffuse ma a carattere debole-moderato. Più stabile sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto sulle regioni peninsulari con cieli sereni o poco nuvolosi; coperto su Sardegna e Sicilia. Temperature minime in diminuzione; massime in rialzo al nord, stabili o in calo al centro-sud.




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