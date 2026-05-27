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Previsioni meteo per giovedì 28 maggio
Temperature comprese tra +16°C e +31°C
27/05/2026 - 10:39

Viterbo

Condizioni di tempo asciutto al mattino su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di isolati acquazzoni. Migliora dalla serata con fenomeni in esaurimento e ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +31°C.

Lazio

Tempo asciutto al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con nuvolosità in sviluppo e possibilità di acquazzoni e temporali sparsi specie sui settori interni. Migliora ovunque dalla serata con fenomeni in esaurimento e ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale; velature su coste e pianure. Tra la serata e la notte tempo in deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, possibili sconfinamenti sulle pianure del Lazio. In serata e in nottata tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche piovasco in sviluppo tra Campania, Basilicata e Calabria, tempo invariato altrove. Dalla serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.

Temperature minime in calo al nord, stazionarie o in aumento al centro-sud. Massime in generale calo salvo una lieve flessione positiva all'estremo sud.




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