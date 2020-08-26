Previsioni meteo per giovedì 27 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

26/08/2020 - 09:28



VITERBO - Giornata all'insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto... Temperature comprese tra +18°C e +33°C.

Lazio

Tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio nel corso della giornata. Sole prevalente dunque su tutto il Lazio, possibili innocui addensamenti sui settori interni; in serata il tempo si manterrà asciutto sulla costa e sulle zone interne.

AL NORD

Giornata in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali eccetto su Emilia Romagna e Triveneto dove si potrebbero verificare piogge o rapidi temporali fin dal mattino. Possibili fenomeni in nottata anche in Lombardia.

AL CENTRO

Cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni del centro Italia grazie alla presenza dell'Anticiclone africano. Precipitazioni assenti su tutte le regioni, da segnalare solo nubi irregolari al pomeriggio sui settori più interni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Bel tempo al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari. Precipitazioni assenti.

Temperature in lieve aumento su tutte le regioni.

www.centrometeoitaliano.it