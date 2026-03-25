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Previsioni meteo per giovedì 26 marzo
Temperature comprese tra +3°C e +6°C
25/03/2026 - 10:14

Viterbo

Giornata all'insegna del tempo instabile con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo più asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +3°C e +6°C.

 

Lazio

Condizioni di tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Neve fin verso i 700-1000 metri. In serata e nottata ancora fenomeni sui rilievi interni con fiocchi fino a 500 metri, variabilità asciutta altrove.

 

AL NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni intense sulla Romagna e neve sull'Appennino dai 300 metri. Al pomeriggio precipitazioni residue sulla Romagna, stabile ma coperto altrove. In serata ancora molte nubi in transito; migliora nella notte con maggiori spazi di sereno.

 

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse su tutti i settori, con neve sui rilievi dai 700-1000 metri. Al pomeriggio precipitazioni che insistono tra Umbria, Marche e Abruzzo. In serata e in nottata precipitazioni che insistono sui settori Adriatici con precipitazioni e nevicate fin verso i 400-500 metri.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito ma senza precipitazioni associate. Al pomeriggio instabilità in aumento con neve in Appennino dagli 800-1200 metri; neve anche sulla Sardegna dai 700 metri. In serata quota neve in progressivo calo in Appennino fin verso i 600-900 metri con maltempo diffuso. Temperature minime e massime in generale diminuzione.




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