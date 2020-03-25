Viterbo
Tempo instabile nel corso della giornata con piogge su tutto il territorio. In serata i fenomeni andranno ad esaurirsi progressivamente. Temperature comprese tra +2°C e +12°C.
Lazio
Tempo instabile nel corso della giornata con piogge su tutto il territorio. In serata i fenomeni andranno ad esaurirsi progressivamente; precipitazioni più intense nel pomeriggio, quota neve oltre i 1500 metri in Appennino. Instabilità attesa anche in serata.
Nazionale
Al Nord
Molte nubi su tutte le regioni con tempo instabile tra basso Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. Quota neve oltre i 100-300 metri, più asciutto sui rimanenti settori.
Al Centro
Condizioni di marcato maltempo sulle regioni adriatiche con precipitazioni abbondanti, neve intensa sull'Appennino inizialmente oltre i 300-400 metri in successivo rialzo fino a 1300-1500 metri. Migliora sulle tirreniche in serata.
Al Sud e sulle Isole
Possibilità di nubifragi sui settori ionici di Calabria, Puglia e Basilicata, molte nubi altrove con piogge diffuse di moderata o forte intensità. Qualche schiarita in più sulla Sardegna e nel sud della Sicilia.
Temperature in generale aumento, sia nei valori minimi che nei valori massimi.