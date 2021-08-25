Viterbo
Sole prevalente nelle ore mattutine su tutto il territorio, temporali attesi nelle ore pomeridiane; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Temperature comprese tra +16°C e +29°C.
Lazio
Isolate piogge in mattinata sulla Sabina e sui Castelli Romani, ampi spazi di sereno sui restanti settori; al pomeriggio si attendono temporali diffusi su tutto il Lazio ad esclusione della costa dove il tempo risulterà asciutto. Migliora in serata su gran parte del territorio.
AL NORD
Tempo in graduale peggioramento al settentrione: al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni, con cieli pienamente sereni. Al pomeriggio isolate piogge sui settori alpini di Lombardia, Trentino e Triveneto, asciutto sul resto del Nord con cieli per lo più sereni. In serata peggiora sulle regioni del nord-est, con possibili nubifragi; altrove ancora tempo stabile.
AL CENTRO
Al mattino tempo stabile con cieli sereni sulle regioni centrali. Al pomeriggio attesi temporali tra Lazio e Abruzzo fin sulle coste, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Pieno maltempo al meridione: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, con isolate piogge sulla Sardegna meridionale. Al pomeriggio instabilità diffusa sui settori peninsulari e sulla Sicilia; possibili precipitazioni sui rilievi della Sardegna. In serata tempo in graduale miglioramento con ancora piogge tra Puglia e Basilicata; sereno o poco nuvoloso altrove.
Temperature minime stazionarie o in calo; massime in aumento al nord ed in lieve calo al centro-sud.