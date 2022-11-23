Previsioni meteo per giovedì 24 novembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

23/11/2022 - 10:07



Viterbo

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione nelle ore serali quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +8°C e +14°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. In serata ancora tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Nuvolosità in aumento dalla notte.

Nazionale

AL NORD

Al mattino prevalenza di cieli sereni; banchi di nebbia o foschia lungo il delta del Po. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con qualche velatura sulle regioni di nord-ovest. In serata ed in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con un graduale aumento della nuvolosità a partire dalle regioni occidentali, ma senza fenomeni associati.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con qualche addensamento tra Umbria, Marche e Abruzzo. Al pomeriggio attese schiarite su tutti i settori. In serata ancora bel tempo diffuso, con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino isolate precipitazioni attese tra Molise, alta Puglia e stretto Messinese; sereno altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia tra Calabria e Sicilia, non sono previsti cambiamenti sui restanti settori. In serata ancora tempo del tutto asciutto, con nuvolosità più compatta attesa in transito sulla Sardegna.

Temperature minime in diminuzione sui versanti Adriatici e sulla Sardegna; in lieve aumento altrove. Massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.

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