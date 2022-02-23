Previsioni meteo per giovedì 24 Febbraio

Bollettino per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

23/02/2022 - 09:54



Viterbo

Nubi sparse al mattino e al pomeriggio con condizioni di tempo stabile; in serata non si attendono variazioni, ma la nuvolosità si farà più compatta sempre senza fenomeni associati. Temperature comprese tra +3°C e +14°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutto il Lazio; in serata le nubi tenderanno ad aumentare senza dar luogo a fenomeni.

AL NORD

Tempo asciutto al mattino con cieli poco nuvolosi, maggiori addensamenti attesi sui rilievi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nuvolosità alta su tutte le regioni, a tratti compatta sulla Toscana. In serata ancora tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino sole prevalente su tutti i settori; cieli poco nuvolosi solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche velatura di passaggio su Campania, Molise e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con velature in transito su tutti i settori.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud; massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, in debole rialzo altrove.