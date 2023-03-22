Previsioni meteo per giovedì 23 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

22/03/2023 - 12:47



Viterbo

Nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma sempre con tempo asciutto. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne quando avremo però un incremento della nuvolosità. Temperature comprese tra +7°C e +18°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento e localmente anche compatta specie sui settori costieri.

Nazionale

AL NORD

Al mattino velature in transito su tutti i settori, maggiore nuvolosità attesa sulla Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi; ancora coperto sulla Liguria.

AL CENTRO

Al mattino cieli prevalentemente soleggiati, maggiori addensamenti sulle coste del Lazio. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con qualche velatura sulla Toscana. In serata cieli al più poco nuvolosi, possibili nubi basse sulle coste del Lazio nel corso delle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno; poco o irregolarmente nuvoloso tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio nubi basse attese sulla Campania, nuvolosità alta in transito altrove. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche addensamento sui settori costieri Tirrenici.

Temperature minime in calo al centro-nord e sulla Sardegna, in rialzo al meridione; massime stazionarie o in aumento al centro-sud, in lieve calo al nord.

www.centrometeoitaliano.it