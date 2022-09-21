Previsioni meteo per giovedì 22 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

21/09/2022 - 11:29



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con tempo stabile e qualche addensamento in transito. Temperature comprese tra +8°C e +22°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nubi sparse e schiarite. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche nelle ore pomeridiane e serali con locali addensamenti alternati ad ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Al mattino prevalenza di cieli sereni, poco nuvoloso solo sul Piemonte. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con assenza prevalente di nuvolosità.

AL CENTRO

Al mattino qualche addensamento sulle coste del Lazio e dell'Abruzzo, soleggiato altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata ancora tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito tra Abruzzo e basso Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare sulle isole maggiori con isolate piogge, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio piogge in estensione sui settori centrali della Sicilia, nessuna variazione sulle altre regioni. In serata insiste il maltempo tra Sardegna e Sicilia; cieli per lo più sereni sulle regioni peninsulari.

Temperature minime in generale calo, massime in aumento al nord ed in diminuzione sul resto della penisola.

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