Previsioni meteo per giovedì 22 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

21/10/2020 - 10:47



VITERBO - Giornata di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con molte nubi anche compatte. Temperature comprese tra +10°C e +20°C.

Lazio

Locali addensamenti al mattino e al pomeriggio sulla costa, sole prevalente sui settori interni; nuvolosità in aumento nelle ore serali su tutto il Lazio, ma sempre senza fenomeni di rilievo.

AL NORD

Molte nuvole sulle regioni settentrionali, con piovaschi su Piemonte e Liguria tra mattina e pomeriggio. In serata ed in nottata ancora tempo instabile con piogge sui medesimi settori. Altrove ancora nuvoloso.

AL CENTRO

Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Centro Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi specialmente sulla Toscana. Tra pomeriggio e serata non sono previste variazioni sostanziali ad eccezione dell'aumento di nuvolosità sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli al più sereni sulle regioni meridionali, nuvoloso sulla Sardegna. Tempo stabile per tutto il corso della giornata con qualche velatura in transito. In serata ed in nottata ancora tempo asciutto ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento.

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