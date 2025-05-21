ANNO 16 n° 261
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo Diretta Streming Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per giovedì 22 maggio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
21/05/2025 - 12:31

 

Viterbo

Nuvolosità irregolare in transito e schiarite nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Passaggio instabile tra la sera e la notte con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Temperature comprese tra +10°C e +19°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare in transito alternata a schiarite su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata passaggio instabile con piogge e acquazzoni sparsi a partire dai settori settentrionali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con piogge diffuse, anche a carattere temporalesco tra Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio acquazzoni e temporali su Friuli, Alto Adige e Veneto, tempo invariato altrove; in serata ancora precipitazioni sulle regioni di nord-est; tempo in graduale miglioramento altrove.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare ovunque ma senza precipitazioni associate; al pomeriggio attese piogge tra Toscana e Umbria, nessun cambiamento altrove. In serata prcipitazioni ancora tra Toscana e Umbria, in estensione nella notte tra Lazio e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata atteso un aumento della nuvolosità sulle Isole Maggiori; nella notte possibili piovaschi sulla Campania.

 

Temperature minime stabili o in generale diminuzione; massime stazionarie o in aumento al centro-sud, in calo al nord.

 

Www.centrometeoitaliano.it

 

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




Foto gallery
Vedi foto
Vedi foto
Vedi foto
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo