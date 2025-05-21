Previsioni meteo per giovedì 22 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

21/05/2025 - 12:31



Viterbo

Nuvolosità irregolare in transito e schiarite nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Passaggio instabile tra la sera e la notte con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Temperature comprese tra +10°C e +19°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare in transito alternata a schiarite su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata passaggio instabile con piogge e acquazzoni sparsi a partire dai settori settentrionali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con piogge diffuse, anche a carattere temporalesco tra Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio acquazzoni e temporali su Friuli, Alto Adige e Veneto, tempo invariato altrove; in serata ancora precipitazioni sulle regioni di nord-est; tempo in graduale miglioramento altrove.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare ovunque ma senza precipitazioni associate; al pomeriggio attese piogge tra Toscana e Umbria, nessun cambiamento altrove. In serata prcipitazioni ancora tra Toscana e Umbria, in estensione nella notte tra Lazio e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata atteso un aumento della nuvolosità sulle Isole Maggiori; nella notte possibili piovaschi sulla Campania.

Temperature minime stabili o in generale diminuzione; massime stazionarie o in aumento al centro-sud, in calo al nord.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos