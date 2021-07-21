VITERBO - Sole prevalente in mattinata su tutto il territorio, qualche nube in più al pomeriggio ma sempre con tempo asciutto. Nelle ore serali le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +17°C e +35°C.
Lazio
Tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio, mentre al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi con isolati temporali non esclusi al confine con l'Abruzzo. Ampi spazi di sereno in serata sia sulle coste che sulle zone interne.
AL NORD
Nuvolosità in transito al mattino sulle regioni settentrionali ma con fenomeni sparsi solo sui settori alpini. Instabilità ancora sulle Alpi al pomeriggio con acquazzoni o isolati temporali, più asciutto su coste e pianure. Migliora in serata salvo residue piogge al Nord-Est.
AL CENTRO
Tempo stabile al mattino sul Centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sulla dorsale appenninica con possibilità di isolati temporali, più asciutto altrove. Si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque in serata.
AL SUD E SULLE ISOLE
Sole prevalente al mattino sulle regioni del Sud mentre al pomeriggio avremo nuvolosità in sviluppo sui settori interni Peninsulari con qualche acquzzone o temporali possibile. Ampi spazi di sereno dalla serata.
Temperature minime in lieve aumento e massime stazionarie o localmente in calo al Nord.
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