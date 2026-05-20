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Previsioni meteo per giovedì 21 maggio
Temperature comprese tra +10°C e +24°C
20/05/2026 - 13:18

Viterbo

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli per lo più sereni. Temperature comprese tra +10°C e +24°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui settori meridionali con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli soleggiati; nel corso del pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio locali piovaschi sul basso Lazio, stabilità sulle altre regioni. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampi spazi di sereno.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Campania, Basilicata e Calabria con sviluppo di temporali isolati, stabile altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo da Nord a Sud.




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