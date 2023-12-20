Previsioni meteo per giovedì 21 dicembre

Tempo stabile con temperature tra i 5° e 13° gradi

20/12/2023 - 11:11



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Maggiori addensamenti in transito tra la sera e la notte ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +5°C e +13°C.

Lazio

Tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma senza precipitazioni di rilievo associate.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino ampi spazi di sereno, attesi banchi di nebbia lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito a nord-est, isolati piovaschi sulla Valle d'Aosta. In serata e in nottata attese precipitazioni sui rilievi di confine, nevose oltre 1300-1500 metri.

AL CENTRO

Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata atteso un graduale aumento della nuvolosità sulle regioni Tirreniche. Tempo invariato altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito ovunque. Al pomeriggio attese ampie schiarite, salvo qualche addensamento basso sulla Sardegna occidentale. In serata attesi piovaschi su coste Tirreniche e Isole Maggiori. Variabilità asciutta altrove.

Temperature minime stabili o in aumento al centro-sud, in calo al nord. Massime senza variazioni di rilievo.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos