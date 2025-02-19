Viterbo Molte nuvole in transito nel corso della giornata con possibilità di deboli piogge intermittenti sia al mattino che al pomeriggio. Tempo più asciutto in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +4°C e +7°C. Lazio Molte nuvole in transito su tutta la regione nel corso della giornata con deboli piogge non escluse specie su settori costieri e immediato entroterra sia al mattino che al pomeriggio. Più asciutto in serata e nottata con ampi spazi di sereno. Temperature minime stabili o in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, in diminuzione al sud; massime in aumento al centro-nord, stazionarie altrove.
Viterbo
Molte nuvole in transito nel corso della giornata con possibilità di deboli piogge intermittenti sia al mattino che al pomeriggio. Tempo più asciutto in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +4°C e +7°C.
Lazio
Molte nuvole in transito su tutta la regione nel corso della giornata con deboli piogge non escluse specie su settori costieri e immediato entroterra sia al mattino che al pomeriggio. Più asciutto in serata e nottata con ampi spazi di sereno.
Temperature minime stabili o in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, in diminuzione al sud; massime in aumento al centro-nord, stazionarie altrove.