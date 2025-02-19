ANNO 16 n° 267
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo Diretta Streming Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per giovedì 20 febbraio
Nuvole in transito e deboli piogge
19/02/2025 - 12:19

 

Viterbo

Molte nuvole in transito nel corso della giornata con possibilità di deboli piogge intermittenti sia al mattino che al pomeriggio. Tempo più asciutto in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +4°C e +7°C.

Lazio

Molte nuvole in transito su tutta la regione nel corso della giornata con deboli piogge non escluse specie su settori costieri e immediato entroterra sia al mattino che al pomeriggio. Più asciutto in serata e nottata con ampi spazi di sereno. 


NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi tra Liguria ed Emilia Romagna, in prevalenza sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità sempre meno presente, ma ancora persistente tra Liguria ed Appennino settentrionale. In serata e in nottata poche variazioni con tempo del tutto asciutto. 

AL CENTRO

Al mattino tempo uggioso con cieli coperti e deboli precipitazioni sul Lazio. Al pomeriggio nuvolosità a tratti compatta con residue piogge sulle coste del Lazio. In serata e in nottata condizioni meteo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi, con deboli piogge sulla Campania; aperture tra Puglia e Calabria. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata ampi spazi di sereno sulle regioni peninsulari; ancora coperto sulla Sicilia.

Temperature minime stabili o in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, in diminuzione al sud; massime in aumento al centro-nord, stazionarie altrove.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo