Previsioni meteo per giovedì 2 luglio

Temperature comprese tra +18°C e +28°C

01/07/2026 - 11:25



Viterbo

Tempo a tratti instabile nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite ma anche possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. In serata e nottata tempo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature comprese tra +18°C e +28°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare in transito nel corso della giornata su tutta la regione con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi, più probabili e intensi sulle zone interne. Migliora ovunque in serata e nottata con nubi sparse e ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Condizioni di tempo stabile su tutte le regioni al mattino, con qualche addensamento in più sul Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio e in serata stabilità confermata su tutti i settori, in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali.

AL CENTRO

Al mattino maltempo in transito su Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio precipitazioni che insistono su Abruzzo, Marche e Lazio. Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Sud e delle isole, con acquazzoni o piovaschi tra Molise e Campania. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su Campania, Molise e Basilicata, qualche piovasco isolato su Puglia; tra serata e nottata residua nuvolosità in esaurimento, tempo stabile su Sicilia e Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da Nord a Sud.