Previsioni meteo per giovedì 2 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

01/07/2020 - 09:41



VITERBO - Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; la serata trascorrerà con cieli sereni e assenza di fenomeni.. Temperature comprese tra +16°C e +41°C.

Lazio

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno sulla costa e sulle aree interne del Lazio salvo innocui addensamenti sui rilievi; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli generalmente sereni su tutti i settori.

AL NORD

Tempo instabile fin dal mattino al Nord con temporali su Lombardia e Triveneto, più asciutto altrove. Fenomeni in intensificazione al pomeriggio specie al Nord-Est e in movimento entro la serata sui settori di pianura. Maltempo diffuso tra la sera e la notte.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli in prevalenza sereni al mattino poco nuvolosi al pomeriggio. Isolati acquazzoni o temporali pomeridiani solo sull'Appennino centrale. Ampie schiarite dalla serata.

AL SUD

Sulle regioni meridionali sole prevalente al mattino con innocui addensamenti solo su Molise e Isole Maggiori. Nessuna variazione anche nelle ore pomeridiane e serali con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi. Isolate piogge solo sul Molise.

Temperature minime stazionarie o in calo specie al Nord e massime in lieve aumento.

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