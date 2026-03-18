Europa League, Roma-Bologna: i giallorossi ospitano i rossoblu

La squadra di Italiano fa visita a quella di Gasperini allo Stadio Olimpico di Roma la sera di giovedì 19 marzo, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League

18/03/2026 - 10:43



Oltre alla Champions League, questa settimana si gioca anche l’Europa League. E per di più ci attende una partita veramente delicata, dato che si tratta di un vero e proprio derby italiano. Come una settimana fa infatti, si ripete la sfida europea tra Roma e Bologna.

I rossoblu di Italiano faranno visita ai giallorossi di Gasperini allo Stadio Olimpico di Roma la sera di giovedì 19 marzo 2026 a partire dalle ore 21.00, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale della seconda competizione europea per importanza. Il primo atto disputatosi 7 giorni fa al Dall’Ara è terminato 1-1 grazie alle firme di Bernardeschi prima e di Pellegrini poi. Quindi è ancora tutto più che aperto.

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Europa League, Roma-Bologna: come arrivano le due squadre

Il Bologna si è ripreso in campionato. Dopo un momento complicato ha ricominciato a fare buone prestazioni e ad ottenere punti pesanti. Per ultimi nel weekend ne sono arrivati 3 dalla vittoria per 0-1 a Reggio Emilia nel derby emiliano contro il Sassuolo. Ora quindi i rossoblu si trovano all’8^ posto in classifica a quota 42 punti, a +2 sulla Lazio e a -5 dall’Atalanta. L’obiettivo sarebbe quello di riqualificarsi per l’Europa League.

La Roma invece ha rimediato due brutte sconfitte consecutive in Serie A. Dopo il ko in trasferta contro il Genoa, i giallorossi hanno perso anche lo scontro diretto a Como in rimonta per 2-1. La squadra di Gasperini è quindi scivolata al 6^ posto in graduatoria a quota 51 punti, a -2 dalla Juventus quinta e a -3 proprio dai lariani quarti. L’obiettivo della Roma sarebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, cosa che potrebbe raggiungere però anche con la vittoria dell’Europa League – come il Gasp sa bene.

Europa League, Roma-Bologna: precedenti e statistiche

Bologna e Roma si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 165 volte: 56 vittorie dei rossoblu, 51 pareggi e 58 successi dei giallorossi. Considerando però solo le partite disputate all’Olimpico, il bilancio è molto meno equilibrato: 36 trionfi a 21 in favore dei padroni di casa, con 26 pareggi.

Oltre al match di una settimana fa terminato 1-1 al Dall’Ara, in questa stagione le due squadre si sono già affrontate nella gara d’andata alla prima giornata di campionato nell’agosto del 2025 allo Stadio Olimpico di Roma: 1-0 per i padroni di casa. L’ultimo successo del Bologna è il 2-3 nell’aprile del 2024.