Previsioni meteo per giovedì 19 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

18/05/2022 - 12:28



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata, sole prevalente anche al pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +11°C e +28°C.

Lazio

Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il Lazio nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sia sulle coste sia sull'entroterra.

AL NORD

Al mattino tempo stabile e asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi specie sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con isolati temporali sui rilievi alpini, altrove non sono previste variazioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con ancora qualche pioggia sui rilievi di Piemonte e Trentino.



AL CENTRO



Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni con assenza prevalente di nuvolosità. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni.



AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio locale instabilità sui rilievi delle isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.



Temperature minime in lieve aumento su Sardegna e arco Alpino, in calo sul resto della penisola; massime stazionarie o in lieve calo.

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