Previsioni meteo per giovedì 19 gennaio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

18/01/2023 - 10:39



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio, neve possibile fin verso i 600 metri. Generale miglioramento tra la sera e la notte con precipitazioni in esaurimento. Temperature comprese tra +1°C e +7°C.

Lazio

Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, quota neve in calo fin verso i 600-700 metri. In serata residue precipitazioni su settori costieri e zone meridionali della regione ma in esaurimento entro la notte.

Nazionale

AL NORD

Al mattino molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni sparse in Pianura Padana e neve fino ai 150-300 metri. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche al Triveneto e quota neve intorno ai 200-300 metri. In serata insistono le precipitazioni sugli stessi settori con neve oltre i 200-400 metri, pioggia mista a neve in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse sul versante tirrenico con neve a quote collinari o alto collinari, asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse e neve oltre i 500-700 metri, più asciutto in Abruzzo. In serata residui fenomeni su Toscana, Umbria e Lazio con neve a quote collinari, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli nuvolosi ovunque con piogge sui settori tirrenici e sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora molta nuvolosità in transito e qualche pioggia isolata, specie tra Calabria e Sicilia.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.

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