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Previsioni meteo per giovedì 18 luglio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
17/07/2024 - 10:35

Viterbo

 

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +18°C e +37°C.

 

Lazio

 

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

 

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio attesi isolati rovesci sulle Alpi centro-orientali, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo ancora isolati piovaschi sui rilievi dell'Alto Adige.

 

AL CENTRO

 

Cieli sereni al mattino. Al pomeriggio instabilità localizzata in Appennino tra Marche e Umbria. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Cieli soleggiati al mattino. Al pomeriggio atteso qualche addensamento sui rilievi Appenninici peninsulari con possibilità di brevi e isolati acquazzoni tra Basilicata e Calabria. In serata e in nottata atteso tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

 

Temperature minime e massime stabili o in ulteriore lieve rialzo da nord a sud.




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