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Previsioni meteo per giovedì 17 luglio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
16/07/2025 - 16:32

VITERBO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Aumento dell'instabilità nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi. Rapido miglioramento entro la serata con cieli che tornano ad essere sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +17°C e +34°C.

LAZIO 

Condizioni di tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con acquazzoni e temporali sparsi sui settori interni, più asciutto altrove. Migliora ovunque dalla serata con ampie schiarite. 

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi specie sulle regioni di nord-est; al pomeriggio locali piovaschi tra Veneto e Friuli, ampie schiarite altrove. In serata tempo ancora stabile con cieli del tutto sereni.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; maggiori addensamenti sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne. In serata tempo nuovamente asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile al Sud nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare qualche piovasco al pomeriggio tra Molise e zone interne della Campania. Stabilità prevalente anche nel corso delle ore notturne. 

Temperature minime e massime stabili o in calo su tutta la penisola.




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