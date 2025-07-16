VITERBO
Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Aumento dell'instabilità nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi. Rapido miglioramento entro la serata con cieli che tornano ad essere sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +17°C e +34°C.
LAZIO
Condizioni di tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con acquazzoni e temporali sparsi sui settori interni, più asciutto altrove. Migliora ovunque dalla serata con ampie schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi specie sulle regioni di nord-est; al pomeriggio locali piovaschi tra Veneto e Friuli, ampie schiarite altrove. In serata tempo ancora stabile con cieli del tutto sereni.
AL CENTRO
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; maggiori addensamenti sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne. In serata tempo nuovamente asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Condizioni di tempo stabile al Sud nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare qualche piovasco al pomeriggio tra Molise e zone interne della Campania. Stabilità prevalente anche nel corso delle ore notturne.
Temperature minime e massime stabili o in calo su tutta la penisola.