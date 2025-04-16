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Previsioni meteo per giovedì 17 aprile
Nuvole e acquazzoni sparsi
16/04/2025 - 12:42

Viterbo

 

Molte nuvole nel corso della giornata associate a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Temporanea pausa in serata poi nuove precipitazioni in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +9°C e +15°C.

 

Lazio

 

Molte nuvole in transito nel corso della giornata su tutta la regione con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Temporanea pausa in serata poi tornano i fenomeni nella notte con neve oltre i 1600 metri sui rilievi.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

 

Al mattino acquazzoni e temporali sulle regioni di nord-ovest, coperto con piogge sparse altrove. Al pomeriggio poche variazioni con fenomeni intensi tra Piemonte e Valle d'Aosta. In serata attese ancora precipitazioni sparse, più intense tra Trentino-Alto Adige e Triveneto.

 

AL CENTRO

 

Al mattino tempo perturbato con piogge sparse specie sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio ancora piovaschi tra Toscana, Umbria e Lazio, poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle coste occidentali; sereno o poco nuvoloso altrove.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino cieli a tratti coperti con piogge sulla Campania e Sardegna; poco nuvoloso sulla Sicilia. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo con qualche piovasco sulle coste della Campania. In serata stabilità prevalente salvo qualche piovasco sulle regioni Tirreniche; ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori.




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