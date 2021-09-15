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Previsioni meteo per giovedì 16 Settembre
Viterbo, Lazio e resto d'Italia
15/09/2021 - 11:32

VITERBO

 

Tempo asciutto al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi su tutto il territorio, piogge nelle ore pomeridiane. Condizioni di tempo generalmente instabile anche in serata con precipitazioni sparse. Temperature comprese tra +16°C e +27°C.

 

LAZIO

 

Nuvolosità irregolare al mattino con tempo stabile su tutto il Lazio; al pomeriggio si attendono pioviggini diffuse sulle coste e sui settori interni. Locali precipitazioni in serata sui settori centro settentrionali, asciutto altrove.

 

 

AL NORD

 

Forte maltempo in arrivo al settentrione: al mattino piogge sparse e acquazzoni sulle regioni nord-occidentali; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni estese a tutti i settori, con forti piogge tra Liguria, Emilia, Lombardia e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con piogge intense, più asciutto sulle coste Romagnole.

 

AL CENTRO

 

Al mattino cieli molto nuvolosi sulla Toscana con pioviggini sparse, variabile altrove con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con fenomeni sparsi e forti piogge sul nord della Toscana. In serata ancora precipitazioni tra Toscana, Umbria e Lazio; nessuna variazione altrove.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Nuvolosità in transito sulle regioni meridionali: al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi sulle regioni peninsulari; sereno sulla Sicilia e maltempo sulla Sardegna con cieli coperti. Al pomeriggio nuvolosità in transito sulle regioni peninsulari, aperture tra Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare.

 

Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione al nord Italia; in rialzo sulle regioni meridionali.




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