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Previsioni meteo per giovedì 16 giugno
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
15/06/2022 - 13:11

Viterbo

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio. Asciutto anche in serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +33°C.

Lazio

Tempo stabile e sole prevalente al mattino su tutta la regione. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sui settori interni con possibilità di brevi e isolati acquazzoni soprattutto sui settori appenninici al confine con l'Abruzzo. Asciutto in serata con ampie schiarite ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino velature in transito al nord-ovest, tanto sole altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sull'arco Alpino orientale e in Appennino, nessuna variazione sui restanti settori. In serata residue piogge su Trentino e Friuli; asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con qualche addensamento sui settori Tirrenici. Al pomeriggio piogge e temporali in Appennino, asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli del tutto sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle zone Appenniniche, localmente intensi tra Campania e Basilicata; asciutto e soleggiato altrove. In serata ancora tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime in lieve calo al nord; stabili o in aumento al centro-sud. Massime in aumento al nord; stazionarie o in lieve calo al centro-sud.

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