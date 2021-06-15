Previsioni meteo per giovedì 16 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

15/06/2021 - 12:43



VITERBO - Tempo asciutto nella giornata con velature in transito nelle ore mattutine e pomeridiane; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli poco nuvolosi Temperature comprese tra +16°C e +29°C.

Lazio

Tempo stabile nella giornata con velature estese su tutto il territorio, possibili fenomeni nel pomeriggio sui rilievi. Cieli sereni o poco nuvolosi in serata con tempo asciutto su tutti i settori.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche maggiore addensamento al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sui rilievi alpini e appenninici. Qualche pioggia anche sul resto del Piemonte. In serata condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e nuvolosità irregolare al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con velature estese su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con pogge e temporali sui rilievi appenninici e su Umbria e zone interne della Toscana. Migliora in serata con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura sulle coste tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature estese e cieli sereni sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con qualche pioggia sui rilievi della Sardegna. In serata nessuna variazione con cieli sereni su tutte le regioni.

Temperature minime in diminuzione al Nord e sulle Isole e in aumento sulle altre regioni; massime stabili o in aumento.

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