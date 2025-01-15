Previsioni meteo per giovedì 16 gennaio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

15/01/2025 - 16:21



VITERBO

Giornata all'insegna del tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature comprese tra +2°C e +8°C.

LAZIO

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza coperti con deboli precipitazioni nevose sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale dai 500 metri; sereno tra Trentino e Triveneto. Al pomeriggio tempo in miglioramento con maggiori spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi specie sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno tra Toscana, Umbria e Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni peninsulari, attese precipitazioni sui settori orientali delle Isole Maggiori. Al pomeriggio atteso un aumento della nuvolosità sulle regioni peninsulari, ancora maltempo sulla Sardegna. In serata tempo uggioso con molte nubi e piogge sui medesimi settori; fenomeni intensi attesi sulla Sicilia meridionale a partire dalle ore notturne.

Temperature minime e massime in rialzo.