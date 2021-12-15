Previsioni meteo per giovedì 16 dicembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

15/12/2021 - 11:38



Viterbo

Giornata all'insegna del bel tempo con sole prevalente al mattino e al pomeriggio; in serata non vi saranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra 3°C e +10°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione nelle ore diurne, locali innocui addensamenti sul Basso Lazio. In serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

AL NORD

Stabilità diffusa al mattino con prevalenza di cieli sereni e visibilità ridotta lungo il Po. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano nebbie e foschie lungo la Pianura Padana; cieli sereni altrove. Nessuna variazione prevista nella notte.

AL CENTRO

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino sulle regioni centrali; al pomeriggio attesi maggiori addensamenti tra Marche e Abruzzo; aperture sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto al mattino, salvo isolati piovaschi tra Campania e Basilicata. Al pomeriggio ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori; qualche pioggia sulla Puglia, variabilità asciutta altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare sui settori peninsulari e qualche pioggia tra Campania, Puglia e Basilicata.

Temperature minime stabili o in lieve aumento al centro-sud; massime generalmente stazionarie o in diminuzione.

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