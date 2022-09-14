Previsioni meteo per giovedì 15 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

14/09/2022 - 10:14



Viterbo

Condizioni di tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con piogge e temporali localmente anche intensi. Graduale miglioramento nel corso della serata con fenomeni in attenuazione. Temperature comprese tra +20°C e +28°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo instabile sul Lazio con molte nuvole fin dal mattino associate a piogge e temporali localmente anche intensi. Fenomeni in movimento tra pomeriggio e sera verso i settori meridionali della regione.

Nazionale

AL NORD

Al mattino acquazzoni e temporali sul Friuli, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio atteso un aumento dell'instabilità sui rilievi Alpini, nessuna variazione sul resto della penisola. In serata ancora temporali intensi sul Triestino e residue piogge sul Trentino Alto Adige. Fenomeni in esaurimento nella notte.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti con piogge intense tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sulla fascia Tirrenica, più asciutto sui versanti Adriatici. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sul Lazio, nuvolosità medio-alta in transito altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare in transito sulle regioni peninsulari e cieli soleggiati solo sulla Sicilia. In serata atteso un aumento della copertura nuvolosa, con piogge nella notte solo sulla Sardegna.

Temperature minime in generale aumento, salvo una lieve flessione negativa al nord-ovest. Massime stazionarie su tutta la penisola.

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