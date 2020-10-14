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Previsioni meteo per giovedì 15 ottobre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
14/10/2020 - 10:52

VITERBO - Instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge sparse sia al mattino sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Lazio

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il Lazio, locali temporali sui settori meridionali per l'intera giornata. Piogge e temporali sparsi anche in serata specie sulle zone centro settentrionali, asciutto sui restanti settori.

AL NORD

Tempo in peggioramento specialmente al nord-est con acquazzoni su Triveneto e Friuli Venezia Giulia, altrove precipitazioni sparse. Nel pomeriggio cieli coperti con piogge disomogenee su gran parte delle regioni settentrionali. Residuo maltempo con piovaschi su Veneto e Liguria. Neve sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri di quota

AL CENTRO

Giornata all'insegna del maltempo con piogge sparse sui settori Tirrenici al mattino. Nel pomeriggio si rinnovano precipitazioni su Toscana, Umbria e Lazio. In serata ed in nottata tempo in graduale miglioramento con fenomeni possibili sui medesimi settori, variabilità asciutta altrove. Neve in Appennino in calo fin sui 1500 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo su tutto il meridione con possibili nubifragi fra Campania, Calabria e Basilicata. Nel pomeriggio non sono previste variazioni, con piogge insistenti sulle stesse zone. In serata migliora sulle Isole Maggiori, piogge ancora possibili su Puglia e Calabria.

Temperature massime in calo al centro e al nord, minime in aumento ovunque.

www.centrometeoitaliano.it




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